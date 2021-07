Disney Aktie stürzt ab

Zum ersten Mal seit zwei Jahren waren die Umsatzprognosen der Experten falsch. Zwar gab der Unterhaltungskonzern mit der Maus am Dienstag auch einen Rekordgewinn von 2,48 Milliarden Dollar (2,26 Mrd. Euro) bekannt, ein Plus von elf Prozent. Trotzdem verlor die Aktie im nachbörslichen Handel sechs Prozent. Für die Kabel-Probleme machte Disney-Chef Bob Iger unter anderem einen moderaten Rückgang der Zuschauerzahlen beim Sportsender ESPN verantwortlich. Zunehmend würden digitale Medien in Anspruch genommen, sagte er. Disney geht jetzt von einem Gewinnwachstum im unteren einstelligen Bericht aus. Bisher hatte der Konzern die obere Spanne angepeilt. Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei 1,45 Dollar nach 1,28 Dollar im Vorjahr. Von Reuters befragte Experten hatten 1,42 Dollar erwartet. Der Umsatz verfehlte mit 13,1 Milliarden Dollar - zuvor 12,47 Milliarden - die Vorhersage von 13,23 Milliarden Dollar.