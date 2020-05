USA rücken näher an "Finanzklippe“ heran

Der Wahlkampf ist kaum vorbei, doch der Präsident ist schon wieder unterwegs, um die Amerikaner zu umwerben. „Ich vermisse schon die Wahlkampfzeit, als ich mit Menschen wie ihnen plaudern konnte“, sagte Barack Obama am Freitag während seines Besuchs einer Spielzeugfabrik in Pennsylvania. Dies war Teil seiner Überzeugungsoffensive, um die Steuer für die Reichen im Land zu erhöhen. Dafür braucht Obama aber nicht so sehr die Zustimmung von Fabrikarbeitern, als die des Kongresses. Die Republikaner dort stemmen sich gegen seine Steuerideen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner John Boehner, sagte, die Verhandlungen seien zum Stillstand gekommen. Damit rutschen die USA näher an die „Finanzklippe“: eine Reihe fataler Ereignisse, die das Land in die Rezession stürzen könnten.