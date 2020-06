USA: Milliarden für verschuldete Hausbesitzer

Fast zwei Millionen amerikanische Familien können aufatmen: Nach monatelangen Verhandlungen zwischen der Regierung in Washington und den fünf größten Banken der USA wurde am Donnerstag ein Deal verkündet: Die Banken sind zu einem Vergleich in der Höhe von 25 Milliarden Dollar (18,8 Milliarden Euro) bereit. Es ist der größte finanzielle Schnitt in Amerikas Hypothekensektor seit dem Beginn der Immobilienkrise ab dem Jahr 2007.

Weitere Großbanken, so die Hoffnung der Obama-Regierung, könnten sich anschließen. Damit soll den schwer verschuldeten Kreditnehmern nun ein Teil ihrer Kreditsummen erlassen und so die Zahl der zuletzt horrend gestiegene Zahl von Zwangsversteigerungen von Häusern und Wohnungen wieder gesenkt werden. Allein 2011 wurden mehr als 1,3 Millionen amerikanische Familien aus ihren Häusern geworfen, weil sie die Kreditraten nicht mehr aufbringen konnten.