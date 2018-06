US-Strafzölle: Stahlaktien erholen sich, voestalpine noch im Minus

Frankfurter Börse nicht handelsfrei

Die Aktien großer deutscher Stahlkonzerne wie ThyssenKrupp und Salzgitter litten am Freitag nicht mehr unter dem US-Zollgesetz, bei diesen Titeln war es vorweg bereits am gestrigen Donnerstag bergab gegangen. An der Börse in Frankfurt war der Fronleichnamstag - anders als in Wien - nicht handelsfrei. Gestern verlor die Aktie von Salzgitter rund 2 Prozent, Thyssenkrupp gab um 1,2 Prozent nach. Diese Verluste wurden heute im Vormittagshandel praktisch wettgemacht.

ArcelorMittal hatte es an der Börse von Paris auch am Donnerstag auf ein leichtes Plus gebracht, die Aktie notierte am Freitagvormittag um 2,42 Prozent höher.