US-Regulierer setzen VW Ultimatum

Am Freitag heizte ein Kurssprung und auffällig hohe Umsätze bei Stammaktien die Gerüchteküche an. Die Stammaktie kostete bis zu 15 Prozent mehr als am Vortag. Wer kauft da zu? Einige Börsianer vermuteten, dass VW-Anleger, die seit Bekanntwerden der Abgasaffäre starke Verluste eingefahren hatten, mit günstigeren Zukäufen den Schaden begrenzen wollten. Prompt machten aber auch Gerüchte die Runde, dass Großaktionär Porsche aufstocken wolle. Die Porsche Automobil Holding, über die die Familien Piëch und Porsche beteiligt sind, hielt Ende 2014 knapp 51 Prozent der Stimmrechte.

Inhaber von Stammaktien haben (im Unterschied zu Vorzugsaktien) in der Hauptversammlung Stimmrechte. Das macht die Papiere besonders wertvoll, wenn Übernahmen geplant sind. Bestes Beispiel: Als Porsche im Oktober 2008 Volkswagen (erfolglos) übernehmen wollte, explodierte der Kurs der "VW-Stämme" innerhalb von zwei Tagen von 211 Euro auf bis zu 1005 Euro.

Unterdessen kommen erste Vorschläge auf den Tisch, wo VW sparen soll. Betriebsratschef Bernd Osterloh schlägt das Aus für die Luxuslimousine Phaeton vor. Diese solle künftig nur noch als Elektrofahrzeug ("mit 800 Volt, 15 Minuten Ladezeit und 500 Kilometer Reichweite") gebaut werden. Der Phaeton wird seit 2002 in Dresden gebaut, die Absatzzahlen sinken ständig.