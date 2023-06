US-Klagen gegen Hyundai und Kia wegen mangelndem Diebstahlschutz

Die Stadt New York knöpft sich den südkoreanischen Autobauer Hyundai und sein Tochterunternehmen Kia wegen unzureichendem Diebstahlschutz bei ihren Fahrzeugen vor.

In der am Dienstag beim Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klage wird den Unternehmen vorgeworfen, durch den Verkauf von Fahrzeugen, die zu leicht zu stehlen sind, fahrlässig öffentliche Ärgernisse zu schaffen. Es wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz gefordert.