US-Arbeitslosenrate auf tiefstem Stand seit 5 Jahren

Die Arbeitslosenrate in den USA sank im April um 0,4 Punkte auf 6,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren. Außerdem schafften die Unternehmen 288.000 neue Jobs, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Die Daten fielen besser aus, als die Experten erwartet hatten. Denn zu Jahresanfang 2014 hatte der harte Winter das erhoffte Wachstum noch abgewürgt. Die Wirtschaftsleistung stieg zwischen Jänner und März nur marginal um 0,1 Prozent. Zum Start des zweiten Quartals zog vor allem der Arbeitsmarkt kräftig an. Die Privatwirtschaft schaffte zusätzlich 273.000 Jobs, davon 32.000 am Bau und 12.000 in der Industrie. Die Regierung schuf trotz des Sparkurses 15.000 Arbeitsplätze.

Optimistischer als in den vergangenen Monaten ist auch die europäische Industrie. Die Produktion im April stieg an, die Unternehmen stellten wieder Mitarbeiter ein. Der Einkaufsmanager-Index – der ab 50 Punkten Wachstum signalisiert – stieg um 0,4 auf 53,4 Punkte. Die Einkaufspreise für die Unternehmen gingen zurück.