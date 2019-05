Urlaubseuro: Türkei und Bulgarien heuer besonders günstig

Wer aufs Geld schauen muss, sollte heuer eine Urlaubsreise in die Türkei oder nach Bulgarien buchen. Dort ist der Urlaub verhältnismäßig und mit Abstand am günstigsten, geht aus der Urlaubseuro-Studie der Bank Austria hervor. Im Durchschnitt liegt der Wert des Urlaubseuro für Österreicher im Sommer um 20 Prozent über seinem Inlandswert.

Hinter der Türkei und Bulgarien folgen preislich betrachtet mit Respektabstand Ungarn, Kroatien, Portugal, Griechenland und Slowenien (siehe Grafik). Aufgrund der starken Abwertung der türkischen Lira erhält man dort heuer für 100 Euro mehr als doppelt so viel, nämlich 219 Euro. Am Schwarzen Meer in Bulgarien sind es 189 Euro, am Balaton in Ungarn nach derzeitigem Stand 172 Euro, an der Adria in Kroatien 142 Euro, am Atlantik in Portugal 127 Euro, an der Soca in Slowenien 125 Euro und an den Küsten Spaniens 121 Euro.

Minimal mehr als in Österreich bekommt man für einen Hunderter auch in Italien (107 Euro), Kanada (103 Euro) und Deutschland (101 Euro). Auf eins zu eins beläuft sich der Wert in Großbritannien.