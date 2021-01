Unter Joe Biden „kein Kuschelkurs, aber Handelstür geht ein Stück weit auf“

An rot-weiß-roten Projekten in den USA, die bereits unter Dach und Fach seien, nennt Friedl die 500-Millionen-Dollar Investition des Spanplatten-Spezialisten Egger aus Tirol, der im Südosten der Vereinigten Staaten in North Carolina investiert hat. Oder den Großauftrag für Nobelcaterer Do&Co von Delta am Flugdrehkreuz in Detroit.

Was die Wirtschaftspolitik betrifft, könne es auch unter Biden keine gänzliche Abkehr vom Trump-Kurs geben, so Friedl. Auch der Demokrat müsse in erster Linie Jobs schaffen oder die teils abgewanderte oder marode Industrie wieder aufbauen.

Was den Außenhandel betrifft, habe Biden aber anders als Trump „viel weniger Panik“ vor einem Handelsbilanzdefizit gegenüber einem anderen Land und werde es nicht sofort mit Sanktionen belegen. Das heiße zwar nicht, dass es sehr rasch neue Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP geben werde, aber zumindest komme jetzt wieder ein „leichtes Atmen“ in das unter Trump beerdigte Vertragswerk mit der EU. Jobs und Wachstum aus mehr Freihandel wären auch in Europa bitter nötig.