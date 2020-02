Uniqa-Chef zum Megadeal: "Brauchen entscheidende Marktposition"

Wachstumsmärkte

Von 15 Millionen Kunden der Uniqa seien nun 11 Millionen in Osteuropa. Polen, Tschechien und die Slowakei sieht Brandstetter als Wachstumsmärkte. "Unsere Analysen zeigen, dass das Wachstum langfristig weitergehen und signifikant über jenem Österreichs liegen wird." Potenzial sieht er vor allem bei der Kfz-, Haushalts- und Lebensversicherung. Noch kein so großes Geschäft sei hingegen die private Krankenzusatzversicherung. Auch bei den Industriekunden will er das Geschäft weiter ankurbeln. Dass AXA in Polen zuletzt ein rückläufiges Prämienvolumen verzeichnete, führt Brandstetter auch auf falsche Produkte zurück.

Für die Bestandskunden und die Beschäftigten soll sich vorerst nichts ändern. Einen größeren Personalabbau durch Synergien will der Uniqa-Chef durch Mehrgeschäft ausgleichen. Für die österreichischen Beschäftigten ändere sich durch den Megadeal in Osteuropa nichts.

Abschluss Ende 2020

Brandstetter geht davon aus, dass die Übernahme bis zum vierten Quartal 2020 abgeschlossen ist und rechnet mit keinen größeren Auflagen der Kartellbehörden. Die Finanzierung erfolge "wegen des günstigen Niedrigzinsumfeldes" großteils mit Fremdkapital, eine Kapitalerhöhung brauche es nicht.

Die Uniqa-Gruppe ist bisher mit rund 20.000 Mitarbeitern und mehr als 10 Millionen Kunden in 18 Ländern vertreten, darunter 15 Länder Zentral- und Osteuropas. In Polen ist die Uniqa derzeit mit 1,5 Millionen Kunden die Nummer Zehn am Markt, in Tschechien mit 800.000 Kunden die Nummer Sechs und in der Slowakei mit 500.000 Kunden die Nummer Vier. Die AXA ist vor allem in Polen mit 3,2 Millionen Kunden stark, in Tschechien hingegen gleichauf mit der Uniqa und in der Slowakei mit 750.000 Kunden knapp vorne.