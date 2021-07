Unimarkt: Briefträger stellt Lebensmittel zu

Die zur Pfeiffer-Gruppe gehörende Supermarkt-Kette Unimarkt mit Hauptsitz in Traun in Oberösterreich stellt ihre Lebensmittel ab sofort österreichweit zu. Sie verspricht laut Ankündigung am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Post AG eine Lieferung durch den Briefträger innerhalb von 24 Stunden nach der Online-Bestellung.