Uncle Sam darf wieder Dinge produzieren

Die billigsten Produkte, ganz gleich, woher sie kommen: Das war bisher das Erfolgsrezept von Wal-Mart. Jetzt sorgte der Chef der US-Supermarktkette, Bill Simon, mit einer Ankündigung für Furore: In den nächsten zehn Jahren werde Wal-Mart 50 Milliarden Dollar zusätzlich für US-Erzeugnisse ausgeben, versprach er kürzlich. „Das weist auf einen Mentalitätswandel hin“, sagte Thomas Duesterberg, Chef der US-Denkfabrik The Aspen Institute, im Gespräch mit dem KURIER. Er sieht gute Chancen, dass der Niedergang im US-Herstellungssektor jetzt nicht nur gestoppt, sondern zur Erfolgsstory umgekehrt wird. Die produzierende US-Wirtschaft hat durch die Globalisierung stark an Bedeutung eingebüßt und war 2012 nur noch für 11,6 Prozent der US-Wirtschaftsleistung verantwortlich. Große Teile der Billigproduktion waren nach Asien abgewandert. Das Wiedererstarken der Industrie könne bis zu 3,7 Millionen Jobs schaffen und den Anteil am US-BIP bis 2025 auf 15,8 Prozent steigern, orakelte Duesterberg.