Umsatzsteuerkeule: Zusperren teurer als gründen

Oft war es die Registrierkasse, die das Fass überlaufen ließ: Etliche Gastronomen wollen lieber gar nichts mehr ausschenken und geben ihren Betrieb auf. Dann droht eine letzte böse Überraschung. Das kann sich als kostspieliger erweisen als erwartet – nicht nur für Gastronomen, sondern branchenübergreifend.

Woran viele Selbstständige nämlich nicht denken: Bei einer Betriebsaufgabe muss auf alles, was von der Firma in das Privatvermögen übernommen wird, Umsatzsteuer abgeführt werden – sofern bei der Anschaffung die Vorsteuer in Abzug gebracht wurde. Steuertechnisch ist das logisch, weil mit dem Unternehmertum auch der Steuervorteil gegenüber privaten Verbrauchern wegfällt (siehe WKO-Informationen zu Steuern und Abgaben bei Betriebsaufgabe).

Eine eklatante Bürde ist es dennoch. „Die Bandbreite ist groß. Für ein kleines Kaffeehaus kann so eine Umsatzsteuer-Nachzahlung schon 5000 bis 20.000 Euro ausmachen. Weniger sind es selten, manchmal können es deutlich mehr sein“, schildert Leopold Brunner, Steuerexperte der Beratungskanzlei TPA in St.Pölten, aus der Praxis. Diese Forderung des Finanzamtes hätten viele Selbstständige „nicht auf dem Radar“. Geschweige denn auf dem Konto.