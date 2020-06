Umek: "In schwierigen Phasen braucht es Unternehmertum"

Klaus Umek gilt als einer der bekanntesten Investmentbanker Österreichs. Bis 2009 war er Österreich- und CEE-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs. Dann verließ er die Goldmänner und gründete mit anderen Partnern die Investmentgesellschaft Petrus Advisers mit Büros in London, Bratislava und Jersey. Petrus sucht für betuchte Geldgeber nach lohnenden Investments. Mit Hans Peter Haselsteiner ist Umek schon lange verbunden. Der Investmentbanker half etwa beim Strabag-Börsengang und wurde von Haselsteiner an Bord geholt, als es gegen Ende 2009 darum ging, den Kauf der Constantia Privatbank zu organisieren. Von Petrus Advisers übernahm Haselsteiner auch seinen Viertel-Anteil am Immobilienunternehmen Conwert.

" Hans Peter sagt gerne, Aktienkurse sind ihm nicht wichtig, aber Aktieninvestitionen bauen auf persönliches Vertrauen", sagt Umek. Er erzählt, dass seine Mutter Conwert-Aktien, die jetzt unter neun Euro notieren, im Mai 2007 bei der letzten Kapitalerhöhung um 15 Euro pro Stück gekauft hat. "Um diese Aktionäre muss man sich nun intensiv bemühen. Es müsse jedem Management "immer bewusst sein, dass die österreichische Aktienkultur unter den tiefen Kursen leidet". Um die Kurse zu seigern, "brauchen Aktien wie jene von Conwert oder Strabag entschiedene Maßnahmen, um den Wert der Aktien zu verdeutlichen", so der Investor.

Zu diesen Maßnahmen zählt er Aktienrückkäufe. Er ist überzeugt: Strabag notiert aktuell bei 75 Prozent, Conwert bei etwa 50 Prozent ihres Buchwertes. Sein Tipp: "Bevor die Kleinanleger kapitulieren, ist der Punkt erreicht, wo Vertrauen geschaffen werden muss und Rückkäufe durchzuführen sind. Aktuell fürchten sich alle, da muss man antizyklisch denken."