Uber-Konkurrent Grab fährt auf die Börse ab

Der in Südostasien starke Fahrdienstvermittler Grab will in New York an die Börse gehen. Das Unternehmen aus Singapur plant eine Fusion mit einer so genannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) und möchte somit auf kurzem Wege durch die Hintertür an die Nasdaq.

Grab wird bei dem Deal mit dem Tech-Investor Altimeter, der dem Konzern über 4 Mrd. Dollar (rund 3,4 Mrd. Euro) an frischen Mitteln einbringen soll, nach eigenen Angaben mit 39,6 Mrd. Dollar bewertet und strebt damit den bisher größten SPAC-Börsengang überhaupt an.