Tsipras: Euro-Zone "nicht um jeden Preis"

Tsipras bekräftigte seine Ablehnung der Sparauflagen. Befürchtungen, seine Haltung könne in den Finanzmärkten eine Panik auslösen und die EU-Partnern verunsichern, wies der linke Politiker von sich. Es wehe ein "neuer Wind" in Europa, dies habe die Wahl des Sozialisten Francois Hollande in Frankreich gezeigt. Überdies zeige das Beispiel Spaniens, dass es möglich sei, ohne Sparauflagen im Euro zu bleiben.

"Am Sonntag ist die Angst vorbei", sagte Tsipras. Er zeigte sich zuversichtlich, durch die Rücknahme von Sparmaßnahme eine wirtschaftliche Erholung herbeizuführen. SYRIZA werde in Griechenland Reformen machen, die in den vergangenen 30 Jahren verschlafen worden sein.

Die Menge nahm die Rede begeistert auf. In Sprechchören wurde ein Votum gegen die Parteiführer Evangelos Venizelos der Sozialisten und Antonis Samaras der Konservativen gefordert. "Kein Venizelos, kein Samaras, für die Linke ist die Zeit gekommen", skandierten Zuhörer, die sich an dem sommerlichen Abend am Omonia-Platz zusammengefunden hatten. Bei der Schlusskundgebung zeigten auch kommunistische Splittergruppen innerhalb der Sammelbewegung SYRIZA ihre Stärke, so waren Dutzende Fahnen der "Kommunistischen Organisation Griechenlands" zu sehen.