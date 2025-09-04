Trump-Zölle: Exxon überlegt Verkauf seiner Chemieanlagen in Europa

Der US-amerikanische Mineralölkonzern Exxon Mobil erwägt einem Medienbericht zufolge wegen der Importzölle den Verkauf seiner europäischen Chemieanlagen in Großbritannien und Belgien.

Der Energiekonzern habe erste Gespräche mit Beratern über die Verkäufe geführt, die bis zu eine Milliarde Dollar (858,15 Mio. Euro) einbringen könnten, berichtete die Financial Times am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Auch eine Schließung der Werke sei diskutiert worden.