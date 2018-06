Top-Empfehlungen für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf

Pallas Capital: Erfolgreiche Transaktionen

Der Technologie-Experte HÖR ist auf Komplett-Getriebe, Präzisionsteile und Zahnräder für die Formel 1 und den Motorsport spezialisiert. Der Kurs für die Zukunft steht eindeutig auf Wachstum, weshalb HÖR die Salzburger Firma Pichler & Strobl gekauft hat. Pichler & Strobl zählt zu den „Hidden Champions“ Österreichs. Mit modernsten Dreh- und Fräsanlagen fertigt Pichler & Strobl spezialisierte Bauteile für die Halbleiter- und Display-Industrie.Das stark wachsende Unternehmen ist aber auch in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, alternative Energien und Automotive tätig. Franz Pichler bleibt weiterhin Geschäftsführer und möchte das Unternehmen mit dem neuen starken Partner auf Expansion ausrichten.

Starke Kapitalpartner

Auch Westcam mit Sitz in Mils bei Hall in Tirol und sieben weiteren Niederlassungen und Repräsentanzen in Österreich und Tschechien hat seine Übergabe geregelt. Gemeinsam mit Pallas Capital wurde die Nachfolge mit einer Expansionsstrategie kombiniert. „Um das geplante Wachstum besser zu bewältigen, ist die Entscheidung auf einen starken Kapitalpartner mit einem ausgeprägten Netzwerk gefallen“, so Helmut Kogler von Pallas Capital. Westcam-Gründer Norbert Mühlburger wird weiter in strategischen Belangen zur Seite stehen. Übernommen hat das langjährige Management Markus Ebster und Matthias Ullrich – mit an Bord ist künftig auch die INVEST AG. Ziel ist strategisches Wachstum mit innovativen Technologien.