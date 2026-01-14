Bloomberg: Tojner bringt Asta Energy an die Frankfurter Börse

Der heimische Investor Michael Tojner will den Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions möglicherweise schon in dieser Woche an die Frankfurter Börse bringen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, führt Asta Gespräche mit Beratungsfirmen wie Berenberg und Commerzbank AG für den Börsengang. Das internationale Unternehmen mit Sitz in Oed/Niederösterreich, früher Teil der Schweizer Montana Aerospace AG, könnte mit 500 Millionen Euro bewertet werden.

Am Mittwoch lud auch die Presseagentur von Tojner, der Asta im Vorjahr über eine Gesellschaft erwarb, zu einem virtuellen Mediengespräch mit dem Thema: "Bevorstehender Börsengang eines europäischen Industrieunternehmens". Nähere Details wurden für Donnerstag in Aussicht gestellt. Asta Energy sagte gegenüber Bloomberg, noch keine endgültige Entscheidung über Zeitpunkt und Bedingungen des Börsengangs getroffen zu haben.