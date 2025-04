Wie Augarten-Porzellan mit Tradition bricht und junge Käuferschichten anzieht

Geschichtsträchtig

Bis heute gilt Augarten als das teuerste Porzellan in Österreich – und das prestigeträchtigste: Aufgedeckt wird es etwa bei Staatsempfängen in der Hofburg. Gegründet wurde Augarten 1923, seine Wurzeln liegen in der Wiener Porzellanmanufaktur von 1718.

Aktionswochen

Von 8. bis 17. Mai 2025 lädt Augarten zu den „Weißen Wochen“, bei denen man nicht nur zu moderateren Preisen einkaufen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der Manufaktur werfen kann. Infos:

augarten.com