Tiefer Ölpreis vermiest OMV das Geschäft

Mehr als 90 Prozent der Bevölkerungszunahme wird nach Einschätzung der OPEC von den Entwicklungsländern kommen, und Indien wird voraussichtlich im Jahr 2028 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen. 2040 dürften 60 Prozent aller Menschen in Städten leben. Nach Einschätzung der UNO werden bis dahin rund 80 Millionen Menschen aus Entwicklungs- und Schwellenländern in die entwickelten Industriestaaten einwandern.

Die Wachstum der Weltwirtschaft soll sich in den nächsten Jahren beschleunigen: Im kommenden Jahr auf 3,4 Prozent und bis zum Ende des Jahrzehnts auf 3,8 Prozent, jeweils nach Kaufkraft-Paritäten auf Basis von 2005 berechnet. Bis 2040 soll die Weltwirtschaft im Durchschnitt um 3,5 Prozent pro Jahr wachsen und dann mehr als eineinhalb Mal so groß sein wie jetzt. Die OPEC-Ökonomen gehen davon aus, dass die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer doppelt so schnell wachsen werden wie jene der OECD-Staaten. Nordamerika wird 2040 immer noch das höchste BIP pro Kopf haben, während Afrika und viele asiatische Länder - außer China und Indien - in der Armutsfalle gefangen bleiben.

Chinas Wirtschaft wird 2040 größer sein als jene Europas, Nordamerikas oder der OECD-Länder Asiens und Ozeaniens. Indiens Wirtschaftsleistung wird an jene Europas heranreichen.