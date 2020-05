Tibethotel: Investoren klagen Hüttenberg

Wir streben einen Vergleich an", hofft Hüttenbergs Bürgermeister Josef Ofner (FPK) auf einen moderaten Ausgang des Prozesses: Drei Russen wollen mit ihrer "Aramis Finance AB" mit Sitz in Stockholm bereits 1,3 Millionen Euro an Rechtsberatung, Vertragserstellung und Architektenwettbewerb in das Tibethotel in der Görtschitztaler Gemeinde investiert haben - ehe im Vorjahr bekannt wurde, dass auf dem geplanten Areal gar nicht gebaut werden dürfe: Es befindet sich in der "Roten Zone".



Die Umwidmung sei noch unter seinem Vorgänger Rudolf Schratter (S) über die Bühne gegangen, erklärt Ofner: " Schratter wurde als Gemeindebediensteter suspendiert, gegen ihn laufen Erhebungen der Staatsanwaltschaft."