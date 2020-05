Thanksgiving mit Truthahn oder Schnäppchen

Genau diesen Tag haben sich Mitarbeiter des weltgrößten Einzelhändlers Wal-Mart ausgesucht, um gegen niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren. Am Black Friday soll das ein starkes Zeichen setzten.

„Ich habe nie zuvor an einem zivilen Ungehorsam teilgenommen, aber ich weiß, was es ist,“ sagte Myron Byrd, einer der streikenden Mitarbeiter aus Chicago. Der 45-Jährige ist Vater von drei Kindern. Als Vollzeitangestellter verdiene er 20 000 Dollar im Jahr, was für seine Familie nicht ausreiche. „Meine Mutter hat in der Bürgerrechtsbewegung teilgenommen und hat uns immer gesagt, wenn wir etwas Verkehrtes sehen, ist es unsere Aufgabe, es zu ändern. Gerade das tun Tausende von uns heute: Wir verlangen eine Veränderung in Wal-Mart und setzen uns für faire Bezahlung und bessere Jobs ein“, erklärte Byrd.

Viele große US-Einzelhändler – und auch Wal-Mart – sperrten ihre Geschäfte heuer aber bereits am Feiertag auf.