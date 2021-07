Teuerung: Katzian will satte Lohnerhöhung

Mit einem Plus von 3,5 Prozent im Jahresvergleich ist die Inflation in Österreich im Juli auf ein Drei-Jahres-Hoch gestiegen. Die "gefühlte" Inflation ist noch höher: Ein typischer Wocheneinkauf (inklusive Sprit) war im Juli 6,9 Prozent teurer als im Vorjahr; dazu kommen stark gestiegene Energie-Preise (plus 5,9 Prozent) - und teils saftige Gebühren-Erhöhungen wie aktuell in Wien.



Die hohe Inflation heizt auch den Lohnkampf an: Wolfgang Katzian, Chef der Gewerkschaft der Privatangestellten, fordert satte Lohnerhöhungen bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst. "Das Wirtschaftsjahr war sehr gut. Nur die Inflation, die die Basis ist für die Verhandlungen, abzugelten, wird da definitiv nicht reichen", sagt Katzian im Gespräch mit dem KURIER. Auf die Teuerungsrate müsse "ein ordentlicher Prozentsatz" draufgeschlagen werden, "damit netto real etwas überbleibt". Denn im täglichen Leben würden die Menschen "die Teuerung ganz besonders spüren".