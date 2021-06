Testen statt Tagen: "Jahr der Extreme" für das Austria Center

Bis zu 20.000 Besucher pro Tag

Die erste Auswirkungen des Virusgeschehens zeigten sich bereits Anfang März. Damals musste der Radiologenkongress ECR - der laut ACV größte jährliche Fachkongress mit normalerweise bis zu 25.000 Teilnehmern - kurzfristig verschoben werden. Die Absagen anderer Großevents folgten. Die Rolle als Corona-Anlaufstelle sorgte zumindest für zusätzliche Erlöse in der Höhe von 2,72 Mio. Euro. Die Tests wurden erstmals im September an Studierenden angewendet.

Was folgte war ein Ausbau der Infrastruktur und damit eine - inzwischen längst gewohnte - Szenerie, die anfangs an einen Science-Fiction-Film erinnerte: Menschen mit Mundschutz werden von Personal in Schutzanzügen durch den Komplex gelotst. Die Teststraße im ACV wird im Auftrag der Stadt gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. Bisher wurden rund 1 Mio. Schnelltests vorgenommen.

Heuer erfolgte basierend auf dieser Logistik der nächste Schritt: Seit März werden auch die Impfstraßen betreut. Knapp 700.000 Stiche wurde bisher im ACV gesetzt. Pro Tag werden zwischen 15.000 und 20.000 Wienerinnen und Wiener im ACV empfangen. "Das ist vergleichbar mit einem riesigen Großkongress, der durchgehend an sieben Tagen die Woche von 7.00 bis 19.00 Uhr stattfindet", versicherte die ACV-Chefin.

Inzwischen gehen im Austria Center auch wieder kleinere - vor alle hybride - Veranstaltungen über die Bühne. Größere Kongresse, so hieß es, werden erst 2022 wieder stattfinden können. Die Teilnehmer werden auf zum Teil modernisierte Bereiche stoßen. So wird etwa der Eingangsbereich neu gestaltet. Auch der Vorplatz und die Terrassen sollen attraktiviert werden, hieß es.