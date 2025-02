Tesla will Werk in Indien bauen: Für Trump wäre das "unfair"

US-Präsident Donald Trump hat den möglichen Bau eines Tesla-Werks in Indien kritisiert. Sollte sich Elon Musk dazu entscheiden, eine Produktionsstätte in dem südasiatischen Land zu errichten, wäre das zwar in Ordnung, "aber das ist uns gegenüber unfair. Es ist sehr unfair", sagte Trump dem Sender Fox News am Dienstag.

Musk leitet den US-Elektroautobauer Tesla und ist ein enger Vertrauter Trumps.