Tesla will Produktion und Personal in deutschem Werk stabil halten

Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg
Es ist kein Stellenabbau in Grünheide geplant.
21.01.26, 17:58

Der US-Elektroautobauer Tesla plant in seinem deutschen Werk trotz des starken Absatzrückgangs in Europa keinen Stellenabbau. "Das Produktionsvolumen der letzten Jahre war konstant und es gibt keine Pläne, das Volumen und damit einhergehend Personal zu reduzieren", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. 

Der Ausblick für die Gigafactory in Grünheide bei Berlin sei stabil, das gelte auch für die Arbeitsplätze.

Dennoch hat Tesla Personal abgebaut, indem viele Leiharbeitnehmende keine Vertragsverlängerung mehr bekamen. Das Handelsblatt berichtete, die Zahl der Beschäftigten sei auf aktuell 10.600 von rund 12.400 vor zwei Jahren gesunken. Das gehe aus der Einladung zur Betriebsratswahl Anfang März hervor. Diese richtet sich auch an Leiharbeitnehmende, die länger als drei Monate im Betrieb sind und an Betriebsratswahlen teilnehmen können.

In Europa war der Absatz des Elektroautobauers von Jänner bis November fast um zwei Fünftel auf 130.000 Fahrzeuge eingebrochen. Tesla liefert das in Deutschland gebaute Model Y allerdings auch an Märkte außerhalb Europas, in mehr als 30 Länder. Trotz sinkender Verkaufszahlen war es auch 2025 noch das meistverkaufte E-Auto in Europa.

Tesla Litauen Deutschland
