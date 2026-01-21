Tesla will Produktion und Personal in deutschem Werk stabil halten

Der US-Elektroautobauer Tesla plant in seinem deutschen Werk trotz des starken Absatzrückgangs in Europa keinen Stellenabbau. "Das Produktionsvolumen der letzten Jahre war konstant und es gibt keine Pläne, das Volumen und damit einhergehend Personal zu reduzieren", erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Der Ausblick für die Gigafactory in Grünheide bei Berlin sei stabil, das gelte auch für die Arbeitsplätze.