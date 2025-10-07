Wirtschaft

39.990 US-Dollar: Tesla bietet günstigere Variante des Model Y an

Die rückläufigen Verkaufszahlen sollen verbessert werden.
07.10.25, 21:01
Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla bietet künftig eine günstigere Version seines meistverkauften Fahrzeugs Model Y zum Preis ab 39.990 Dollar (34.243,88 Euro) an. Tesla teilte entsprechende Details am Dienstag mit. 

Der Konzern mit seinem Chef Elon Musk versucht, seine rückläufigen Verkaufszahlen und seinen schwindenden Marktanteil angesichts der zunehmenden globalen Konkurrenz zu verbessern.

Musk verspricht seit Jahren günstigere Teslas für den Massenmarkt. 2024 hatte er allerdings Pläne für den Bau eines völlig neuen Elektrofahrzeugs für 25.000 Dollar aufgegeben.

