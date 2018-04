Telekom-Chef Plater: „Können für Zukäufe eine Milliarde ausgeben“

Die teilstaatliche Telekom Austria, die mehrheitlich dem mexikanischen Giganten America Movil gehört, ist zwar in Österreich mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent der Marktführer, sei aber trotzdem zu klein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher will die Telekom Austria durch Zukäufe in Ost- und Südosteuropa weiter wachsen, „wir müssen in Europa relevant werden“, kündigte Telekom-Chef Alejandro Plater an.

Für die Expansion könne die Telekom, an der die Staatsholding ÖBIB 28,4 Prozent hält, ohne Kapitalerhöhung rund eine Milliarde Euro ausgeben, rechnete Plater im Klub der Wirtschaftspublizisten vor. Internationale Expansion sei der beste Weg, um die rund 9000 Qualitätsjobs in Österreich weiter zu erhalten. Andernfalls „wird man immer kleiner“.

Eine Akquisition in dieser Größenordnung steht derzeit freilich nicht an. Bis dato habe die Telekom pro Jahr Unternehmen um 100 bis 200 Millionen Euro gekauft. In Serbien, Kroatien und anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens könne noch investiert werden. Man sondiere Akquisitionsmöglichkeiten in bestehenden Märkten, könnte aber auch in neue Länder gehen.

Die Privatisierungen der staatlichen serbischen Telekom Srbija und der Telekom Slovenije wurden wieder aufgeschoben. Die Verkäufe scheiterten an den zu hohen Preisvorstellungen. Preise wie vor fünf Jahren könnten heute allerdings bei Privatisierungen nicht mehr erzielt werden. Derzeit gebe es eher einen Rückzug aus der Region, erklärte Plater. Telenor etwa verkaufte bereits die Aktivitäten in Osteuropa.