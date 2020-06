Grünes Licht für Syndikatsvertrag mit Slim

Mit Spannung wurde die am Freitag angesetzte Aufsichtsratssitzung der Staatsholding ÖIAG erwartet. Auf der Tagesordnung stand der Beschluss für einen Auftrag an ÖIAG-Chef Rudolf Kemler, um mit dem Telekom-Austria-Großaktionär America Movil des Mexikaners Carlos Slim einen Syndikatsvertrag auszuverhandeln. Dieser könnte dann bereits in zwei bis drei Wochen fertig sein. Am späten Nachmittag wurde grünes Licht für den Vertrag gegeben.