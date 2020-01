Telekom Austria erhöht Dividende, Betriebsrat dagegen

Die teilstaatliche Telekom Austria hat angekündigt, die Dividende für 2019 von 0,21 auf 0,23 Euro pro Aktie zu erhöhen. Mitte Oktober 2019 wurden den Aktionären noch 0,21 Cent in Aussicht gestellt. Als Grund für die Korrektur nach oben nennt das Unternehmen nun die „verbesserte operative und wirtschaftliche Entwicklung“.Der Betriebsrat spricht sich in einer Aussendung vehement gegen die Erhöhung der Dividende aus. Es gebe laufend massive Einschnitte bei der Belegschaft, der Vorstand initiiere im Auftrag der Eigentümer ein Kosteneinsparungs- und Personalrestrukturierungsprogramm nach dem anderen, kritisiert Holding-Betriebsrat Alexander Sollak. Mit Hinweis auf den Kostendruck seien die Mitarbeiter mit einer bescheidenen KV-Erhöhung von plus 2,2 Prozent abgespeist worden. Gehe es aber um die Aktionäre, „ist es kein Problem, die Dividende um 9,52 Prozent zu erhöhen und mehr als 152 Millionen Euro auszuschütten“.