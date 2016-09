Teerag-Asdag heißt nun Porr

Nach mehr als 100 Jahren ist der Name Teerag-Asdag Geschichte. Das Tiefbau- und Straßenbauunternehmen ist fortan unter dem Namen Porr Bau GmbH mit dem Spartenzusatz "Tiefbau" tätig, wie die Muttergesellschaft Porr am Montag mitteilte. Die Zusammenführung erfolgte per 3. September.

An den gewohnten Leistungen, Märkten, Kundenbeziehungen, Ansprechpartnern und der Belegschaft der Teerag-Asdag, seit 2012 eine 100-Prozent-Tochter der Porr, ändere sich nichts.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT "Es wird nach der Abspaltung des Baubetriebs der Teerag-Asdag auf die Porr Bau GmbH keine Veränderungen in der Personalstruktur geben, unsere Kunden und Partner behalten ihre gewohnten Ansprechpartner", erklärte Karl-Heinz Strauss.