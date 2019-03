Talent Garden: Größter Innovations-Campus Österreichs startet Vollbetrieb

Der Standort ist zwar der erste im deutschsprachigen Raum, aber bereits der 23. Campus in einem internationalen Netzwerk, das sein Hauptquartier in Mailand hat. Neben Italien und Österreich gibt es Standorte in Albanien, Dänemark, Irland, Litauen, Rumänien und Spanien. Laut den Organisatoren ist der Campus in Wien bereits voll ausgelastet.