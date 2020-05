Nichts ist wichtiger als das Golf-Handicap

Europa befinde sich in einer Art Komfortzone, wo sich auch Manager mehr über ihr Golf-Handicap den Kopf zerbrechen, statt kreative Ideen für den Wirtschaftsstandort zu entwickeln. Er wünsche es sich aber genau umgekehrt: Günther Oettinger, der deutsche EU-Kommissar für Energie hatte bei seiner Rede am „Tag der Industrie“ in Wien für diesen Sager die Lacher auf seiner Seite.

Europa stehe für sieben Prozent der Weltbevölkerung, aber 24 Prozent der globalen Wertschöpfung und 50 Prozent aller Sozialleistungen weltweit, sagte er. Reformen seien nötig, auch in Energiefragen. Nur gemeinsam könnten die europäischen Länder ihren Wohlstand halten: „Wenn wir die Zukunft mitgestalten wollen, dann ist Europa die unterste Betriebsgröße“, auch reiche Regionen könnten allein nicht mehr im globalen Wettbewerb bestehen. Ziel der EU müsse es sein, China und den USA auf Augenhöhe zu begegnen.