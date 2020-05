Tabakgesetz: „Ein Eingriff in das Eigentumsrecht“

Hagen von Wedel, Geschäftsführer von JTI Austria Tabak, geht es nicht um Details. Er will den Solidaritätsfonds insgesamt aushebeln und verweist auf ein Gutachten von Universitätsprofessor Heinz Mayer. „Diese Regelung bewirkt ohne Zweifel einen Eingriff in das Eigentumsrecht der Tabakwarenhersteller“, heißt es in dem Gutachten. Derartige Eingriffe wie die Sonderabgabe dienten lediglich den Interessen einiger Privater und „sind daher unzulässig“.