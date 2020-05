Swap-Krimi: Dobusch sieht Verantwortung bei Ex-Finanzdirektor

Er wollte auch nicht von vornherein den Stab über seine Mitarbeiter brechen. „Ich hab auch damals die Auffassung gehabt, dass seitens der Finanzverwaltung das Beste für die Stadt gewollt war, was dann dabei raus kommt, ist die andere Frage“, sagt der Bürgermeister. „Ich habe dann gesagt, die Stadt hat auch Fehler gemacht. Ich bin auch der Meinung, dass es ein Fehler von Penn war, das Geschäft abzuschließen.“ Nachsatz: „Dass ich da vielleicht einen Eklat hätte machen sollen oder wen beschimpfen, so ist meine Art nicht, so führe ich kein Unternehmen, also die Stadt Linz.

Zugleich er bestreitet er, dass die Linzer Finanzverwaltung kein Know-how für das Handling dieses „grauslichen“ Spekulationsgeschäftes hatte.

Es seien damals auch die weiteren Zahlungen an die Bawag nicht angezweifelt worden, auch weil es noch keine Analyse des Geschäfts gegeben habe. „Da hab ich keine andere Vorstellung dazu gehabt, was das ist“, sagte Dobusch. Erst nach Monaten und Gutachten seien ihm die Implikationen des Geschäfts verständlich gewesen. „Man braucht ein irres Wissen, um da zu handeln.“ Penn sei einer Hundertschaft von Bawag-Mitarbeitern gegenüber gestanden.

Indes ist Dobusch über die Zeugenaussage von Ex-Bawag-General und OenB-Gouverneur Ewald Nowotny sehr verwundert. Dobusch soll Nowotny bei der Lösung der Swap-Causa um Hilfe gebeten haben. „Ich habe mehrere Telefonate mit ihm geführt“, sagt Dobusch. „Beim ersten Gespräch hat er zu mir gesagt, er schaut sich das an." Er sei sehr verwundert gewesen, dass Nowotny bei der Zeugenbefragen es so hingestellt hat, als wäre es seine Intention gewesen, eine Intervention von Nowotny zu verlangen. „Ich habe nur gemeint, er soll sich ein bisschen um die Sache kümmern, weil die Bawag so nicht agieren kann“, sagte Dobusch. Später habe ihm Nowotny mitgeteilt, dass er nichts machen kann, habe ihm aber einen Rechtsbeistand empfohlen.

Im Oktober 2010 hat die Stadt weitere 15 Millionen Franken an die Bawag gezahlt, weil man damals noch nicht von der rechtlichen Unwirksamkeit des Geschäftes ausgegangen sei.

Im Oktober 2011 hat dann der Linzer Gemeinderat beschlossen, die Zahlungen einzustellen. Dobusch teilte der Bawag mit, dass die Stadt das Geschäft mit der Bawag auflöse. Er wirft einem früheren Bawag-Vorstand vor, dass dieser ihm nicht mitgeteilt habe, dass sich das Geschäft in einem Monat um 200 Millionen Euro verschlechterte, „obwohl die Bawag das alles gewusst hat“. „Die Bawag hätte sofort sagen müssen, Sie, wir müssen da raus“, behauptete Dobusch. Für ihn stellt sich die Frage, warum die Bawag nicht gesagt hat, da müssen wir Schluss machen und sich über den Schaden in irgendeiner Form einigen.

Indes hatte die Bawag, dass sie der Stadt mehrere Auflösung- bzw. Restrukturierungsangebote gemacht hat, die von der Stadt aber nicht genommen wurden bzw. aus ihrer Sicht werden konnten. So sagte Dobusch aus, dass er zu zwei Bawag-Mitarbeiter gesagt habe, „das was ihr mir da vorlegts, ist so was von grindig und nicht möglich“. Zugleich wurde der Weg zu Gericht angedroht. Der Rest ist bekannt.