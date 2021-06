Sushi-Bar beim Billa?

Die Kölner Rewe Gruppe, zweitgrößter Deutscher Lebensmittelhändler ( Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg) will heuer in Summe 1,6 Mrd. Euro investieren und nimmt damit soviel Geld in die Hand, wie nie zuvor. "Insgesamt planen wir 1,6 Milliarden Euro für die Expansion und Modernisierung unserer Ladennetze im In- und Ausland. Eventuelle Akquisitionen würden on top kommen", sagt Rewe-Chef Alain Caparros ( Bild) im Interview mit dem Handelsblatt.