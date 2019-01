Studie über die Fußball-Giganten: Wer im Umsatzmatch gewinnt

An Personalkosten fielen beim FC Barcelona 562 Millionen Euro an. Platz zwei und drei in dieser Kategorie gingen an Paris Saint Germain ( PSG) und Bayern München mit 332 bzw. 303 Millionen Euro.

Sechs der acht Top-Clubs verzeichneten steigende Umsätze. Kommerzielle Einnahmen wie etwa der Verkauf von Fanartikeln oder andere Werbemaßnahmen haben bei den meisten Vereinen die größten Auswirkungen auf den Gesamtumsatz.