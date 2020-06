Studie: Im Großraum Wien noch Potenzial für Casinos

Das Rennen um die Konzessionen für zwei neue Voll-Casinos ( Tischspiele plus Automaten) in Wien geht ins Finale. Der Berater Kreutzer Fischer und Partner errechnete für Wien ein zusätzliches Marktpotenzial an Bruttospielertrag (Einsätze minus Gewinne) von mindestens 118 Millionen Euro.

Zwar erhöhe sich das gesamte Glücksspiel-Volumen nicht, aber ein elegantes Premium-Casino mit kaufkräftigem Publikum und attraktivem Unterhaltungsprogramm würde Umsätze von Automaten-Spielhallen und Wettlokalen abziehen, argumentiert Andreas Kreutzer.

Die Studie wurde im Auftrag von Casino Flamingo, der Projektgruppe im Hotel InterContinental, erstellt. Ein Hotel-Casino spiele bei gleicher Besucheranzahl eine deutlich höhere Wertschöpfung ein. Laut einer aktuellen Umfrage sind die Wiener mit dem derzeitigen Casino-Angebot unzufrieden und wollen luxuriöse Spieltempel in zentraler Lage.