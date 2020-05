Stromversorgung wird zusehends unsicherer

Weil die großen Versorger in Deutschland und Österreich unrentable Gaskraftwerke schließen, gerät die Strom-Versorgungssicherheit in Gefahr, warnt der Berater Capgemini in einer Studie.

Der stark wachsende Angebot an gefördertem Ökostrom drückt nämlich die Großhandelspreise für Strom derart, dass sich Gaskraftwerke nicht mehr rechnen.