Steuern, Gebühren & Roaming: Das bringt 2017

Für den "Lohnsteuerausgleich" ist ab 2017 kein Antrag mehr nötig - zumindest wenn ohnehin nur die Pauschalbeträge in Anspruch genommen werden. Geringverdiener und Pensionisten sparen sich damit auch den Antrag auf Auszahlung der Negativsteuer: Auch sie wird ab der zweiten Jahreshälfte automatisch ausgezahlt. Zusätzliche Ausgaben? Ein Antrag ist weiterhin notwendig.

Schwer erkrankten Arbeitnehmern soll die Rückkehr ins Arbeitsleben erleichtert werden. Wer sich nach einer schweren physischen oder psychischen Erkrankung noch nicht fit für einen vollen Berufseinstieg fühlt, kann künftig mit dem Arbeitgeber für maximal sechs Monate Teilzeitarbeit vereinbaren und erhält während dieser Zeit aliquot Krankengeld.

2017 bringt den Bauern neue Einheitswerte. Dabei handelt es sich um pauschalierte Ansätze für bäuerliche Betriebe, die als Basis für Steuern und Sozialabgaben dienen. Im Rahmen der Neuberechnung wird künftig ein Drittel der Direktzahlungen (ein Teil der Subventionen) zum Einheitswert dazugerechnet. Kritiker monieren, dass kleine Bauern stärker betroffen sein werden.

Die staatlichen Prämien für Bausparen und Altersvorsorge bleiben auch im kommenden Jahr unverändert. Die Bausparprämie beträgt 2017 wieder 1,5 Prozent. Die Prämie für die Zukunftsvorsorge liegt weiterhin bei 4,25 Prozent. Beim Bausparen werden Einzahlungen bis höchstens 1.200 Euro gefördert. Die maximal mögliche Prämie liegt bei 18 Euro im Jahr.

Neuerungen für Post-Kunden: Künftig gibt es Briefe in den Größen "S" und "M", das Päckchen in "S" und "M" sowie Pakete in den Größen "S" bis "XXL". Mit dem Päckchen will die Post kleine Online-Bestellungen besser abdecken, es kostet 2,50 bzw. 4 Euro und hat bei beiden Größen ein Maximalgewicht von zwei Kilogramm. Bei den Inlandspaketen ändert sich nichts.

Mit 1. April 2017 tritt die verpflichtende technische Sicherheitseinrichtung von Registrierkassen in Kraft. Der Manipulationsschutz wird am Beleg als computerlesbarer QR-Code sichtbar. Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine individuelle Signatur des jeweiligen Unternehmers.

2017 wird ein neuer 50-Euro-Schein herausgegeben. Die umgestaltete Banknote kommt im April auf den Markt und soll fälschungssicherer sein. Der neue Fünfziger ist nach dem Fünfer, dem Zehner und Zwanziger der vierte Schein, der seit der Einführung der Gemeinschaftswährung Euro 2002 getauscht wird.

Telefonieren und mobile Internetnutzung im Ausland soll billiger werden. Ab 15. Juni soll, geht es nach der EU-Kommission, ein gebührenfreies Roaming ohne eine zeitliche Einschränkung umgesetzt werden. Dann telefoniert man im EU-Ausland für die selben Kosten wie zu Hause. Verbraucherschützer sorgen sich, dass telefonieren insgesamt teurer wird.