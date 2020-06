Steuerflucht nach Singapur

Deutsche Steuerfahnder haben offenbar konkrete Hinweise, wonach Schweizer Banken dabei helfen, unversteuerte Gelder in andere Länder – konkret nach Asien – zu bringen. Dies bestätigte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans ( SPD) am Freitag im deutschen Fernsehen. Der Minister sagte, es gebe Ermittlungen gegen Banken und ihre Mitarbeiter, "die ganz offensichtlich ganz systematisch Produkte entwickeln, damit Bürger sich ihrer Steuerpflicht entziehen können". Nach einem Bericht der Financial Times Deutschland ( FTD) ist im Datenmaterial aus der Schweizer Großbank UBS, das Nordrhein-Westfalen angekauft hat, eine konkrete Spur in die Steueroase Singapur enthalten.

Gegner des geplanten deutsch-schweizerischen Abkommens warnen seit Langem, dass Steuersündern viele Schlupflöcher blieben, ihr Schwarzgeld noch rechtzeitig vor dem Inkrafttreten in andere Länder zu verschieben. Falls das Abkommen wie geplant Anfang 2013 wirksam wird, könnten sie ihr Geld bis dahin der vorgesehenen pauschalen Nachversteuerung entziehen. Auch Österreich verhandelt so ein Steuerabkommen mit der Schweiz.