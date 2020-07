Steinhoff bietet Klägern in Vergleichsvorschlag 850 Mio. Euro

Der skandalgebeutelte Handelsriese Steinhoff will die milliardenschweren Klagen von Aktionären und Partnern mit einem Vergleich beilegen.

Das südafrikanische Unternehmen mit deutschen Wurzeln bietet dabei insgesamt rund 850 Mio. Euro in bar und in Aktien der afrikanischen Einzelhandelstochter Pepkor, wie es am Montag in Stellenbosch bei Kapstadt mitteilte.

Vor zweieinhalb Jahren hatte Steinhoff eingeräumt, dass in der Bilanz mehr als 6 Mrd. Euro fehlten.

Die Aktie stürzte daraufhin ins Bodenlose, der Konzern schrammte knapp an der Pleite vorbei. Die rund 90 Klagen gegen Steinhoff - in Österreich vormals Mutter von kika und Leiner - summieren sich inzwischen auf mehr als 7 Mrd. Euro.