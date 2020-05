Steigende Handytarife lösen großen Ärger aus

In der Kritik steht unter anderem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), die allerdings darauf verweist, dass sie grundsätzlich gegen die Übernahme von Orange durch 3 war - was auch ein Blick ins Archiv bestätigt. So hatte Behördenchef Theodor Tanner schon im März des Vorjahres auf seine Bedenken verwiesen und gemeint: "Wenn ich es richtig verfolgt habe, hat am Tag nach dem Closing Bob die Preise verdoppelt."

Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR sieht sich wiederum nicht zuständig. "Die Regulierungsbehörde hatte bei der Entscheidung zur Fusion - abgesehen von den Frequenzen - keine gesetzliche Zuständigkeit", so Sprecherin Daniela Andreasch zur APA. Bei der Prüfung der derzeitigen Tarifsteigerungen habe die Behörde gesetzlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Zur Frage, ob die Tarifsteigerungen eine Folge der LTE-Auktion sind hielt RTR-Chef Georg Serentschy kürzlich fest: "Die festgestellten Preiserhöhungen hängen nicht zwingend kausal mit der Marktkonsolidierung zusammen, allerdings ist der Zusammenhang naheliegend."