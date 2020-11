Startschuss für 5G in Frankreich

In Frankreich ist der neue Mobilfunkstandard 5G offiziell am Start: Zur Freischaltung der Frequenzen am Mittwoch warben die großen Telekom-Anbieter für den neuen Standard. Eine kommerzielle Nutzung von 5G ist allerdings erst ab dem Jahresende geplant.

Es gebe "keinen Grund, vor 5G Angst zu haben", sagte der Chef des Mobilfunkanbieters Free, Xavier Niel, vor dem Wirtschaftsausschuss der Nationalversammlung. Ein Teil der Franzosen fürchtet Schäden für Umwelt und Gesundheit. Die nordfranzösische Stadt Lille und andere Gemeinden plädieren für ein Moratorium bis zur Veröffentlichung einer Expertise der Gesundheitsbehörde Anses.