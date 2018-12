Start-up-Zentren: Wien und Linz träumen von Paris und Berlin

Österreichs Start-up-Plattformen sind zwar ambitioniert und herzeigbar, sie können sich mit internationalen Hubs wie in London, Berlin oder Paris aber noch nicht messen, sagt Stefan Höffinger, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Höffinger Solutions. Er hat sich die Factory 300 in der Linzer Tabakfabrik und die Wiener Plattform weXelerate näher angeschaut.

„Es hat eine Zeit gedauert, bis man den richtigen Aufbau gefunden hat, aber jetzt stimmt das Ökosystem “, befindet Höffinger. Allerdings mangle es an einem entsprechenden Kapitalmarkt, vor allem bei Folgefinanzierungen. „Eine bessere steuerliche Umgebung wäre ein wichtiger Punkt bei der kommenden Steuerreform.“

Nervende Politiker

Höffinger kritisiert, dass sich Österreichs Politik zu sehr im „Start-up-Licht“ sonnt und Start-up-Veranstaltungen für Eigenwerbung missbraucht. „Man sollte sich hier zurückhalten und gute Initiativen arbeiten lassen“, so Höffinger. Die Landespolitik solle sich spezifisch engagieren und die Bundespolitik sich mit dem Gießkannenprinzip zurückhalten.

Factory300 und weXelerate seien nur noch eine Liga unter der höchsten, der internationalen Liga. Wichtig wäre , dass im Süden Österreichs noch ähnliches nachkomme.

Die Analyse im Detail: „Die Tabakfabrik verbindet 350 Jahre industrielles Erbe mit einem modernen Ökosystem“, sagt Höffinger. Dass in dem Gebäude neben der Factory300 auch Künstler und Kulturbetriebe seien, erhöhe die Attraktivität. Der Hub wolle am Weltmarkt reüssieren. Das sei zwar noch Zukunftsmusik, aber in der Robotik und Automatisierung gebe es schon gute Ergebnisse.