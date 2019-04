Starbucks erhöht Preise und baut weltweites Filialnetz aus

Die Cafékette Starbucks hat nach einem gelungenen Jahresauftakt ihre Geschäftsziele angehoben. In den drei Monaten bis Ende März kletterten die Erlöse - insbesondere dank starken Kundenandrangs im US-Heimatmarkt - im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar (5,7 Mrd. Euro). Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle (Bundesstaat Washington) mit.

Der Gewinn legte von 660 Millionen auf 663 Millionen Dollar zu. Starbucks profitierte von höheren Preisen, neuen Getränke- und Speiseangeboten sowie seinem US-Lieferservice.