Stahl: Nachfrage steigt, Jobs in Europa gefährdet

Der Chef des österreichischen Stahlkonzerns voestalpine und Vizepräsident des Weltstahlverbands, Wolfgang Eder, gibt unterdessen keine Entwarnung für die Branche: "Europaweit sind derzeit rund 360.000 Mitarbeiter in der Stahlindustrie beschäftigt, rund die Hälfte davon dürfte gefährdet sein", sagte er der Onlineausgabe der VDI Nachrichten. Der Stellenabbau werde in den kommenden 15 bis 20 Jahren erfolgen. Probleme seien hohe Energiepreise, hohe Personalkosten und Klimaauflagen in Europa.

Die europäische Stahlproduktion werde mengenmäßig "auf die Hälfte bis ein Drittel im Jahr 2030 zurückgehen", sagte Eder. Er sieht derzeit "nur Nordamerika als langfristig kalkulierbaren Standort." Fabriken in Europa würden im laufenden Betrieb mindestens 15 Prozent teurer sein als in Nordamerika oder Asien. Das sei der Grund, warum voestapline derzeit eine Anlage mit einem Investitionsvolumen von 550 Millionen Euro in Texas in den USA baue und nicht in Europa.