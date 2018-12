Stadt Wien und Aliyev-Witwe haben Media Quarter verkauft

Für die Stadt Wien schließt sich das letzte Kapital im Fall des Media Quarter Marx (MQM). Die französische Asset-Management-Gruppe Amundi Real Estate übernahm nun den größten der drei Bauteile. Der Kaufpreis wird geheim gehalten, soll sich laut Brancheninsidern aber bei „gut mehr als 80 Millionen Euro“ bewegen.

Die Stadt Wien hielt 40 Prozent an Österreichs größtem Medienzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes St. Marx an der Südost-Tangente. Der Rest gehörte Elnara Shorazova, der Witwe des unter mysteriösen Umständen in der Justizanstalt Josefsstadt verstorbenen kasachischen Ex-Botschafters Rakhat Aliyev.