Staatsholding kommt auf Touren

Die Hypo ist derzeit die Causa Prima, doch neben dem Hype um das Milliardendesaster der notverstaatlichten Kärntner Bank wird hinter den Kulissen an einem ganz anderen wirtschaftspolitischen Vorhaben gefeilt. Die strategische Neu-Ausrichtung und Aufwertung der Staatsholding ÖIAG kommt auf Schiene. Bei der ÖVP ist die ÖIAG Chefsache, die Staatsholding ressortiert zum Finanzministerium und damit zu Michael Spindelegger. Für die SPÖ verhandelt Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Die Gespräche machen Fortschritte, ist zu hören. Über die Eckpunkte sei man sich einig, in den nächsten Wochen wird an den Details gearbeitet. Das kann freilich noch mühsam werden.

Konsens herrscht über einen Venture-Capital-Fonds, der Risiko-Kapital für aufstrebende, innovative Unternehmen bereitstellt. Dieser Markt ist derzeit in Österreich nahezu ausgetrocknet. Der Fonds soll aus den Dividenden der ÖIAG gespeist und mit rund 100 Millionen Euro dotiert werden.

Die Schwarzen wollen den Stromkonzern Verbund sowie den Drittel-Anteil der Nationalbank-Tochter Münze an den Casinos Austria in die ÖIAG einbringen. Noch unklar ist, welche Unternehmen die SPÖ aus ihrem Einflussbereich in die ÖIAG übersiedeln will. Die ÖBB oder Teile davon kommen nicht infrage. Einfacher wäre der Autobahn-Bauer Asfinag. Verkehrsministerin Doris Bures hat sich zwar dagegen ausgesprochen, doch es gibt in der SPÖ auch andere Meinungen. Fragt sich, ob Parteichef und Kanzler Werner Faymann seine Ministerin überdribbelt.

Nach wie vor wird über den ORF spekuliert. "Da ist nichts dran", meint ein führender ÖVP-Politiker. Dabei würde eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und die Übersiedlung unters Dach einer professionell geführten ÖIAG dem ORF nur guttun. Statt dem auf 35 Mitglieder aufgeblähten und entsprechend ineffizienten Stiftungsrat könnte ein kleinerer Aufsichtsrat installiert werden – vorausgesetzt, die Parteien setzen keine Funktionäre, sondern Top-Leute hinein. Schon Ex-Generalintendant Gerhard Zeiler, SP, hatte die Idee einer AG, wurde von der Politik aber niederadministriert.

Insider sorgen sich, dass ORF-Chef Alexander Wrabetz in die ÖIAG versorgt werden könnte, in der er bereits einmal jobbte. Mit der Aufwertung der Holding wird ÖIAG-Boss Rudolf Kemler, dem gute Arbeit attestiert wird, ein zweiten Vorstand zur Seite gestellt. "Die ÖIAG kann doch keinen Vorstand brauchen, der derart entscheidungsschwach ist wie Wrabetz", warnt man in Wirtschaftskreisen. Wie man hört, soll sich Christoph Matznetter, SP, nach wie vor intensiv um einen ÖIAG-Vorstandsjob bemühen, aber weder bei der ÖVP noch in den eigenen Reihen Chancen haben.